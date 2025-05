Por investigación en curso en EU, revocan visa a Marina del Pilar y su esposo

La Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar y su esposo Carlos Torres (Especial)

Una investigación en curso en Estados Unidos contra el círculo cercano a la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila y su esposo, Carlos Torres, derivó en que hace un par de semana por orden del Departamento de Estado le fuera revocada y destruida la visa a este último y se notificara a la mandataria estatal que corría la misma suerte.

Medios bajacalifornianos, entre ellos el Semanario Zeta, destacan que Carlos Torres fue retenido algunas horas cuando intentó cruzar la garita internacional de Tijuana, donde fue informado que su visa de turista B1/B2 estaba revocada y su documentación retenida.

El Semanario Zeta, que cita a fuentes del gobierno de EU, subraya que la Gobernadora de Baja California también fue notificada de la revocación de su visa para que evitara un “momento incómodo” si intentaba cruzar a EU.

Sin explicar las causas, las fuentes estadunidenses subrayan que hay una investigación en proceso en Washington desde hace varios meses donde se manejan varias líneas de investigación, entre ellas presuntas relaciones con grupos ilícitos (involucrados en tráfico de armas, tráfico de personas o lavado de dinero), por lo que además de las revocaciones de la Gobernadora y su esposo habrá más retiros de visas a varias personas de su círculo más cercano.

Este lunes la Gobernadora ofreció una conferencia donde asegura desconocer los motivos por la revocación de su visa y subrayó que esto es una injusticia, y que la revocación de la visa se debe a una medida consular y que no existen investigaciones en su contra ni contra su esposo.

“Jamás le he hecho daño a nadie ni lo haré, porque hay valores que son pilares en mi vida y que me fueron inculcados desde muy niña en mi casa. Así que no le busquen, no hay nada que esconder, no hay nada que averiguar para dañar mi imagen ni la de mi persona. Para ser sincera, estoy sorprendida con esta situación.”