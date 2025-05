EU tiene bajo la lupa a Marina del Pilar desde 2022, tras denuncias de vínculos con el CJNG

Marina del Pilar Ávila y su esposo carlos Torres

Con una investigación en curso en Estados Unidos contra la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila y su esposo Carlos Torres Torres, de la que el Departamento de Estado del vecino país no ha dado la más mínima pista, pero que según fuentes cercanas al gobierno estadunidense, Washington puso un interés muy riguroso sobre la gobernante al ser denunciada en agosto del 2022 por el senador morenista, Jaime Bonilla, quien de forma insistente la denunció por tener supuestos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Fue el 17 de agosto del 2022 cuando al hacer uso de la palabra en la Comisión Permanente, Jaime Bonilla, por cierto, exgobernador de Baja California, expresó que días antes de su denuncia en tribuna acusó que en su estado se registró una ola violenta, con narcobloqueos y colocación de mantas del crimen organizado que llevaban dedicatoria hacia Marina del Pilar.

“Lo que pasó en Baja California tenía que haber sido un arreglo previo de los cárteles —en especial del Cártel Jalisco Nueva Generación— quien reclamó de manera directa a la gobernadora a través de una narcomanta con su nombre y apellido, y le acusan de haber violado el acuerdo”, subrayó en su momento el exgobernador.

Las denuncias de Bonilla encendieron de manera discreta las alarmas de las autoridades de EU, según las fuentes del Departamento de Estado, quienes les han seguido la pista tanto en Baja California como en sus constantes viajes a la zona de San Diego, donde tiene familiares y una residencia.

Las fuentes señalan también que la gobernadora y su esposo al parecer tienen cuentas en los bancos Wells Fargo y Bank of America, las que les habrían sido canceladas.

Sobre este punto, Marina del Pilar aseguró no tener cuentas bancarias en Estados Unidos y señaló que no le fueron canceladas, “porque no existen”. Sin embargo, no dijo nada sobre su esposo, de quien autoridades de EU presumen si tiene cuentas bancarias.