Arranca Mara Lezama la Jornada Nacional de Tequios por la Paz y Contra las Adicciones, por el bienestar de las y los jóvenes

Quintana Roo

Con la participación de más de 36 mil personas en todo el estado, Quintana Roo se sumó con entusiasmo y responsabilidad a la Jornada Nacional de Tequios por la Paz y Contra las Adicciones, una estrategia que impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum para construir la paz duradera y de largo alcance.

“Hoy nos convoca una causa que nos une, construir la paz y la paz se construye con acciones concretas, con educación, con cultura, con deporte, con arte. Se construye cuando desde la primera infancia formamos a niñas y niños con valores, con principios, con respeto, con empatía” expresó la gobernadora de Quintana Roo durante el evento y en el que las y los jóvenes dieron muestra de su talento con la pintura de un mural.

Añadió que de esto se trata el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo que impulsa este gobierno de fortalecer un pacto de corresponsabilidad para cerrar las dolorosas brechas de desigualdad, para dignificar entornos y tejer comunidad.

En un emotivo acto a cargo del Instituto Quintanarroense de la Juventud (IQJ), más de 500 jóvenes participaron en el arranque de esta Jornada desde la escuela secundaria general número 14 “Los Corales”, ubicada en la Supermanzana 77 de Cancún, para fomentar la participación juvenil activa, invitando a las y los jóvenes de Quintana Roo a ser parte del cambio social en sus comunidades.

Forma parte de la estrategia nacional “Por la Paz y Contra las Adicciones”, que busca prevenir el consumo de sustancias desde un enfoque comunitario, además de contribuir a la reconstrucción del tejido social en zonas vulnerables de Quintana Roo, a través del arte, el deporte y el trabajo colaborativo.

Esta jornada, impulsada por el Gobierno de México a través del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), se celebra de forma simultánea en todo el país, como parte de la Estrategia Nacional por la Paz y Contra las Adicciones, informó Karla Alvarado, Jefa de Oficina de la Dirección General de IMJUVE.

Acompañada de la presidenta honoraria del DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, la titular del Ejecutivo exhortó a los jóvenes a alejarse de las conductas autodestructivas, a no cargar con dolores, que no se sientan culpables por problemas ajenos, a no permitir la discriminación, las actitudes violentas, a quererse y ser felices.

Karla Alvarado, Jefa de Oficina de la Dirección General de IMJUVE, explicó a las y los jóvenes que las jornadas comunitarias, las faenas, las acciones de recuperación de espacios públicos, traen beneficios porque los utilizamos. Pidió que sea una tarea continua.

Por su parte, la directora general del IQJ, Alma Alvarado Moo, celebró la participación activa de las juventudes quintanarroenses en la recuperación de espacios públicos. “Siéntanse orgullosos, porque lo que hoy estamos haciendo es fortalecer el tejido social, es unidad familiar, es una faena por la paz”, subrayó.

Además del arranque en Cancún, la jornada se desplegó en diversas sedes estratégicas en los 11 municipios del estado, como el Ecoparque en Bacalar, el Parque de la Juventud en Othón P. Blanco, la Unidad Deportiva de Tulum, la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo en José María Morelos, entre muchas otras. Más de 100 instituciones educativas y espacios comunitarios se han sumado, promoviendo una participación juvenil activa en todo el territorio quintanarroense.

Esta iniciativa, desarrollada en coordinación con la Secretaría de Educación de Quintana Roo, los ayuntamientos y los institutos municipales de juventud, fortalece el sentido de pertenencia, promueve entornos saludables y fomenta una cultura de paz, en sintonía con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Acompañaron a la Gobernadora en el presídium Eva Victoria Solís Hernández, estudiante del 3ºC; Elda María Xix Euán, Secretaria de Educación; Ana Paty Peralta de la Peña, presidenta municipal de Benito Juárez, quien dio la bienvenida; Oscar Francisco Guzmán Zerecero, de la Coordinación General de la Estrategia Integral para la Construcción de la Paz, y Carlos Adelaido Martínez Correa, director de escuela secundaria “Los Corales”.