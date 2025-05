Trabajadores de limpieza que brinda sus servicios al ISSSTE denuncian falta de pago y prestaciones

Trabajadores de limpieza de la empresa Ocram Seyer están buscando la manera de presentar una demanda colectiva, derivado de las irregularidades que tienen en pagos y su afiliación a las prestaciones sociales que por ley les corresponden.

Las denuncias en contra de dicha empresa se han replicado en diversos estados y en las distintas instituciones en las que brindan su servicio, el reclamo de los trabajadores es el mismo, falta de pago, no contar con prestaciones sociales y despidos injustificados.

A pesar de que dicha empresa brinda servicio de limpieza al Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), no solo no paga en tiempo y forma a los trabajadores, sino que tampoco los dota de las herramientas necesarias para desempeñar su trabajo.

Por medio de un comunicado los trabajadores denuncian que a estás malas prácticas, se le suma que a las personas de tercera edad que habían conseguido trabajo, se les despidió cuándo solicitaron se les diera cumplimiento a sus prestaciones sociales, bajo el argumento de que sí se les daba de alta en el IMSS perderían su pensión.

Trabajadores de limpia de la empresa Ocram Seyer denuncian falta de pagos.

“Cumplimos con nuestro trabajo y no nos pagan, ni hablar de tener Seguro Social, solo nos dan largas y buscan la manera de no pagarnos el sueldo completo, abusan porque saben que necesitamos el trabajo para mantener a nuestras familias” aseguró Martha, quien está asignada al hospital 20 de Noviembre.

A pesar de que los hospitales son instalaciones en las cuales se tiene que garantizar la limpieza, sobre todo en áreas controladas como son los quirófanos, los trabajadores de limpieza denunciaron que no cuentan con los insumos necesarios, ni el material de protección requerido.

“Me dijeron que tenía que esperar primero un mes para que me dieran uniforme y equipo, después que hasta que pasara mis tres meses de prueba, solamente me dan una bata para no ensuciar mi ropa, pero nada más, lo que menos les importa son los trabajadores” detalló Javier, quien se encuentra en el hospital 2 de Octubre.

Los trabajadores confían en que su demanda prospere y las autoridades vean lo que está pasando en el ISSSTE, cabe señalar que este tipo de denuncias se han vuelto una constante.

Cabe recordar que desde principios de 2025, las quejas contra la empresa se han dado en todo el país, un ejemplo es que en marzo de 2025, más de 30 trabajadores del Hospital Rural IMSS-Bienestar “María del Socorro Quiroga Aguilar”, denunciaron despido injustificado, falta de pago y carencia de prestaciones sociales, misma situación se replicó en el mes de abril en Quintana Roo y Veracruz, si bien el ISSSTE ha emitido tarjetas informativas, de acuerdo con los trabajadores, la dependencia que encabeza Martí Batres, no ha hecho nada para evitar que Ocram Seyer incurra en malas prácticas.