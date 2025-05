Prioriza Ana Paty Peralta combate contra trata y explotación laboral infantil

“En Cancún no toleramos el delito de trata de personas y estamos trabajando todos los días para erradicarlo por completo, pero necesitamos más ojos, oídos y estar pendiente de cualquier signo de alerta donde se pueda actuar de manera inmediata, trabajando en equipo con las autoridades”, subrayó la Presidenta Municipal, Ana Paty Peralta, al entregar el distintivo “Corazón Azul” a la cadena “Cinépolis”, por haber capacitado a 192 colaboradores para sumarse a la protección de niñas, niños y adolescentes de posibles actos que vulneren su integridad.

En la convivencia en una sala de cine con trabajadores de la empresa y familias atendidas por varios programas del DIF Benito Juárez, Ana Paty Peralta resaltó que el gobierno municipal se coordina todos los días con diferentes instancias y con el Gobierno del Estado, para proteger a los grupos más vulnerables, como ejemplo, la semana pasada justamente gracias a la capacitación sobre el tema y por una denuncia ciudadana, se rescató a más de 12 menores de edad provenientes de otro estado que eran víctimas de explotación laboral infantil.

“Este es un delito del que hablamos en nuestro gobierno, porque antes era cómodo no mencionarlo, pero si no visibilizamos lo que nos duele, no podemos prevenirlo ni erradicarlo. Cuando las víctimas son niñas, niños, nos duele más, nos indigna más porque les roba su inocencia, alegría y sus derechos a una vida digna”, señaló.

Como parte del evento, la Presidenta Municipal entregó el galardón de acrílico con forma de corazón y un reconocimiento a los gerentes correspondientes de ocho sucursales: Plaza Las Américas, Gran Plaza, Las Tiendas, Puerto Cancún, VIP Puerto Cancún, Punta Lak´in, Cancún Mall y Arco Norte, así como a los directivos de la empresa, por la coordinación, disposición y facilidades para capacitar al personal sobre dicho tema.

La directora del DIF Benito Juárez, Marisol Sendo Rodríguez, resaltó que la campaña “Corazón Azul” representa la solidaridad, esperanza y sensibilización para combatir la trata de personas, por lo que está basada en la estrategia del mismo nombre, impulsada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

A su vez, el director jurídico de la cadena comercial, Edmundo Rivero Sánchez, resaltó que Cancún es el municipio del país con más cines, por lo que es importante que los colaboradores conozcan estos temas y mensajes, para que los repliquen en sus vidas y comunidades, y de esa forma, ayudar a evitar delitos que son una plaga mundial.

En suma a ese compromiso de hacer comunidad, se anunció que se proyectará en las salas de cine la campaña “Yo soy Cancún, soy cancunense”, para reafirmar la identidad local.