Tras tenso debate en el Congreso de Guanajuato, se decide rechazar la despenalización del aborto

El Congreso de Guanajuato rechazó este jueves la iniciativa para despenalizar el aborto en la entidad, luego de que sus legisladores sometieran la propuesta a votación, lo que registró 19 sufragios en contra y 17 a favor.

La diputada del Partido Verde, Luz Itzel Mendo, cambió su voto alineándose con el Partido Acción Nacional (PAN), lo que desató una fuerte reacción entre las diputadas de Morena.

En tribuna, Mendo justificó su decisión al declarar que el aborto no debe tratarse “como un servicio más”, de igual manera mencionó que “no estoy de acuerdo en que se normalice como política pública. En Guanajuato no hay mujeres en la prisión por abortar, eso significa que no es necesario eliminar el tipo penal para proteger a la mujer, la mujer ya está protegida en este estado”.

Guanajuato Guanajuato tiene una de las tasas de embarazo adolescente más alta en el país (Esteban Hernández/Cuartoscuro/Esteban Hernández)

De haberse aprobado, Guanajuato habría sido el estado número 23 en legalizar el aborto en el país. Sin embargo, con esta decisión, permanece entre las nueve entidades que aún mantienen la penalización, pese a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La votación de hoy se produce tras un empate anterior (18-18) en la sesión pasada, descrita por activistas como la más tensa en años. Colectivos feministas y grupos provida se manifestaron dentro y fuera del Congreso e incluso la ONU había exhortado al estado a respetar el derecho de las mujeres conforme al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

De esta manera, Guanajuato se mantiene entre los nueve estados del país que aún no han armonizado sus leyes con el criterio de la SCJN, la cual ha ordenado a los congresos locales despenalizar el aborto conforme a los derechos constitucionales.

Organismos internacionales, como la Agencia de las Naciones Unidas para la Salud Sexual y Reproductiva (UNFPA), siguieron de cerca la votación y exhortaron al estado a avanzar hacia un marco legal que garantice la igualdad y los derechos humanos de las mujeres.

Guanajuato enfrenta cifras preocupantes: una de las tasas más altas de embarazo adolescente del país (31 %) y elevados índices de violencia sexual contra menores, según datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México, pues en hospitales se ha registrado un número de 1 a 17 años por violencia sexual en el estado.

Desde la despenalización del aborto en la Ciudad de México en 2007, diversos estados han modificado sus leyes en la misma dirección. Guanajuato, sin embargo, se mantiene como uno de los estados más conservadores en este sector.

Es importante mencionar que a partir del 2019, la decisión de la Ciudad de México fue seguida de manera progresiva por Campeche, Chihuahua, Nayarit, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Baja California, Colima, Guerrero, Baja California Sur, Quintana Roo, Aguascalientes, Sinaloa, Jalisco, San Luis Potosí, Puebla, Michoacán, Zacatecas, Estado de México, Chiapas, Coahuila, Yucatán y Tabasco.

Con información de EFE