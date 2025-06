Presenta Ana Paty Peralta Plan Municipal de Desarrollo de Cancún 2024-2027

“Este Plan Municipal de Desarrollo es más que un documento: es una visión de futuro

Para consolidar un Cancún más justo, humano y ordenado, donde se refleje el segundo piso de la Cuarta Transformación, la Presidenta Municipal, Ana Paty Peralta, presentó de manera clara y estructurada a través de un material audiovisual, el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2024-2027, que contempla 4 objetivos estratégicos, 23 objetivos, 76 estrategias, 230 líneas de acción, 331 indicadores, 331 metas, 13 proyectos estratégicos y 25 programas, los cuales están alineados al Plan Estatal y al Plan Nacional de Desarrollo.

“Este Plan Municipal de Desarrollo es más que un documento: es una visión de futuro. Esta guía no es mía, no es de un gobierno, es de todas y todos; de quienes exigen justicia, quienes creen en la transformación, de las juventudes que asumen con entusiasmo su papel como protagonistas de la transformación, de las niñas y los niños que sueñan con un gran futuro, de las mujeres que exigen y merecen una sociedad más igualitaria, de los adultos mayores que merecen un trato digno, de las personas con discapacidad que reclaman una ciudad más incluyente, así como de los empresarios y emprendedores que diversifican nuestra economía y generan bienestar”, destacó.

Frente a ciudadanos y servidores públicos que se dieron cita en el Teatro de la Ciudad, la Alcaldesa compartió su proyección para el desarrollo del Cancún de los próximos dos años, así cómo de las bases que ayudarán a dar camino a la mejor versión de la ciudad pode décadas, y posteriormente habló sobre este documento construido a partir de la voz del pueblo, el cual detalló que está enfocado en cuatro ejes fundamentales: Prosperidad Compartida y Justicia Social, Gobierno Humanista y de Resultados, Todos por la Paz, y Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, para avanzar con eficiencia, con transparencia y sin corrupción.

“En Cancún no hay marcha atrás. La transformación no se detiene, porque somos un pueblo que no se rinde, un pueblo que aprendió que la esperanza puede más que el abandono. Que cuando se gobierna diferente, con visión humanista, las cosas cambian”, finalizó.

Además, reconoció que para lograr dicho documento se contó con la participación de miles de ciudadanos que se sumaron a los foros de consulta, así como al Consejo Ciudadano de Planeación y a todos los cancunenses que han asistido a las Jornadas de Atención Ciudadana “Cancún nos une”, a quienes han alzado la voz y se les ha tomado en cuenta para ser partícipes de la transformación.

Al hablar de Prosperidad Compartida y Justicia Social, Ana Paty Peralta comentó que se ha logrado una inversión histórica, con Obras de 0 a 100, les estamos cambiando la vida a miles de familias; mientras que en el eje Gobierno Humanista y de Resultados aseguró que se centra en la transparencia, la honestidad del servicio público y en que cada peso del presupuesto se vea reflejado en mejor calidad de vida para las y los cancunenses.

También explicó que en el marco de Todos por la Paz el compromiso es la seguridad y la reconstrucción de la paz, con más inversión en prevención y atención de adicciones, en cultura, en deporte, el arte y la educación como ejes fundamentales para la paz. Finalmente, sobre Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible dijo que se impulsará el desarrollo urbano, ordenamiento territorial y medio ambiente sustentable con infraestructura básica urbana, mejoramiento de imagen, servicios y obras públicas dignas.

Durante el acto, invitó a los asistentes a realizar una práctica y entrar a la página a través de un código QR, para conocer a detalle el PMD, descubrir cada una de las líneas de acción, programas y proyectos, así como compartir sus sugerencias para seguir moldeando el instrumento rector del Cancún del futuro.

Esta acción contó con el respaldo del titular de la Subsecretaría Social e Interinstitucional en la Zona Norte, Francisco Alejandro Carrillo Flores, en representación de la gobernadora Mara Lezama; el magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia de Quintana Roo, Heyden Cebada Rivas; el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la XVIII Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo, Jorge Arturo Sanen Cervantes; entre otras autoridades