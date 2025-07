Pide Javier May dejar en manos de Fiscalía caso Bermúdez Requea

Javier May pide que se respete el curso legal en investigaciones El gobernador de Tabasco declaró que la Fiscalía debe determinar la responsabilidad de exfuncionarios vinculados a grupos criminales

El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, afirmó que el exsecretario de Seguridad Pública estatal, Hernán Bermúdez Requena, deberá enfrentar a la justicia por los señalamientos que lo relacionan con el grupo criminal La Barredora, una organización vinculada a delitos de alto impacto en la región.

En declaraciones hechas a medios locales desde el Aeropuerto de Villahermosa, May subrayó que cada servidor público debe responder por sus actos y que serán las autoridades judiciales quienes determinen las responsabilidades correspondientes. “Cada quien es responsable de sus hechos”, sostuvo el mandatario, al insistir en que será la ley la que deba imponerse con imparcialidad.

El caso de Bermúdez Requena, quien ocupó el cargo durante la administración de Adán Augusto López Hernández, ya se encuentra en manos de la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía General de la República. Aunque medios han reportado que el exfuncionario se encuentra prófugo, no se ha confirmado oficialmente su situación jurídica actual.

May Rodríguez evitó profundizar sobre el tema al ser cuestionado si había abordado el caso con la presidenta Claudia Sheinbaum durante su reciente visita a Tabasco, donde encabezó un acto público en el hospital IMSS-Bienestar. “No lo hablamos”, respondió. También aclaró que en recientes conversaciones con el senador Adán Augusto López se han tratado otros temas, como las reformas legislativas en curso, pero no este en particular.

Además, el gobernador informó que otros exfuncionarios estatales presuntamente vinculados con el mismo grupo delictivo ya enfrentan procesos judiciales. Todos los que han sido detenidos por este caso han sido vinculados a proceso, aseguró, y recordó que las diligencias se desarrollan tanto en la Fiscalía como en el Tribunal Superior de Justicia.

Aunque evitó emitir juicios personales sobre los implicados, el mandatario insistió en que el gobierno estatal respetará los tiempos y decisiones de las instancias encargadas de investigar y sancionar estos hechos. “Vamos a dejar que la Fiscalía haga su trabajo”, puntualizó.