Invertirán más de 380 millones de pesos en obras para mejorar los servicios de agua en Morelos

Conagua y gobierno de Morelos anuncian inversiones históricas para mejorar servicios de agua y tecnificar el campo

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), y el gobierno de Morelos anunciaron histórica inversión conjunta durante este año para mejorar 180 obras de agua en los 35 municipios de la entidad.

El objetivo del programa es beneficiar la distribución del líquido vital en las comunidades y tecnificar el campo, solo como parte del programa federalizado de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento, se destinarán más de 135 millones de pesos para 27 acciones que mejorarán el abasto de agua potable y el drenaje para más de 100 mil personas.

En materia hidroagrícola, se realizará una inversión sexenal de más de mil 100 millones de pesos para tecnificar más de 2 mil 300 hectáreas de cultivos en todo el estado de Morelos. De eso, cerca de 130 millones de pesos se ejercerán en 2025.

El director general de la Conagua, Efraín Morales López enfatizó que esto beneficiará al estado y a sus productores ya que los alimentos producidos en Morelos son consumidos en todo el país.

“No estamos únicamente realizando obras, no estamos haciendo anuncios de obras: estamos construyendo algo que es mucho más importante, que es garantizar el derecho humano al agua, no solamente para los que estamos en este momento aprovechando el servicio, sino incluso estamos garantizando con estas acciones que nuestras próximas generaciones no sufran por problemas de agua”, subrayó Morales López.

La gobernadora de Morelos, Margarita González Sarabia anunció que en agosto comenzarán los trabajos de tecnificación del Distrito de Riego 016.