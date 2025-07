La lucha del pueblo Maya por su tierra, su lengua, su libertad sigue viva en Quintana Roo: Mara Lezama

Mara Lezama

Al conmemorarse el 178 aniversario del inicio de la Guerra de Castas, la guerra social Maya, la gobernadora Mara Lezama Espinosa honró la digna lucha del pueblo por su tierra, su lengua, su libertad.

“Y quiero decirlo con toda claridad: esa lucha sigue viva en cada comunidad que resiste, en cada familia que lucha, en cada persona que no se rinde, que defiende su historia, su lengua, sus costumbres, su dignidad”, expresó la titular del Ejecutivo.

Mara Lezama recordó que esta guerra social Maya no fue solo una rebelión, fue un grito de justicia ante siglos de abusos, de explotación, de despojo, de racismo.

Precisó que hoy no se puede hablar de transformación verdadera si no se reconocen las deudas históricas con los pueblos originarios. “Porque no puede haber justicia sin memoria, no puede haber bienestar mientras persista el racismo, la marginación, el olvido”, añadió la Gobernadora.

Al recordar y conmemorar esta fecha, Mara Lezama aseguró que el gobierno de la cuarta transformación no olvida y tampoco traiciona. “Hoy estamos construyendo el segundo piso de la Cuarta Transformación. Y lo estamos haciendo con el pueblo y para el pueblo, no con las élites, no con los de arriba, sino con los de abajo, con los que siempre han sido ignorados por los gobiernos neoliberales, con los más humildes, con los más pobres”, aseguró la gobernadora de Quintana Roo.

Al dirigirse al pueblo Maya, Mara Lezama enfatizó que este gobierno diferente está saldando esta deuda histórica, cerrando brechas de desigualdad, devolviendo derechos, con honestidad, justicia y amor al pueblo.

“En este Gobierno decimos: No al clasismo, no al racismo, no a la discriminación, nunca más el abandono a nuestros pueblos indígenas, nunca más un México dividido entre los que tienen todo y los que no tienen nada”, afirmó,

Por ello, expresó que desde Quintana Roo, tierra de resistencia y dignidad, se honra la memoria de quienes lucharon. Y también asumió el compromiso de seguir transformando, con hechos, no con palabras, porque el pueblo es sabio, es generoso y el pueblo tiene el derecho de gobernar.

“Hoy como hace 178 años, es tiempo del pueblo, es tiempo de justicia social, es tiempo de transformación” enfatizó la gobernadora Mara Lezama.