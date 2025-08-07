En Sinaloa, SEBIDES encabeza la toma de protesta de nuevos integrantes del Consejo Estatal Forestal

Consejo Estatal Forestal

La Secretaria de Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES), María Inés Pérez Corral, encabezó la toma de protesta a nuevos funcionarios del Consejo Estatal Forestal para el periodo 2025-2027. Este organismo, compuesto por el Gobierno del Estado, CONAFOR, CONANP, PROFEPA, SEMARNAT, INPI, Ayuntamientos y la Academia, busca proteger los bosques, aprovechar los ecosistemas y recursos naturales en Sinaloa.

En su mensaje, Pérez Corral indicó que esta es una oportunidad valiosa para fortalecer la gestión forestal en el estado y reafirmar el compromiso con la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

“El Consejo Estatal Forestal para el periodo 2025–2027, es un órgano que, por mandato de ley y conforme a su Reglamento Interior, es consultivo, de asesoría y concertación, con funciones en materia de planeación, supervisión, seguimiento y evaluación de las políticas forestales estatales, así como en el aprovechamiento, conservación y restauración de los recursos forestales, este reglamento también establece que las autoridades forestales del Estado deben dar respuesta fundada y motivada a las propuestas, observaciones y recomendaciones que emita el Consejo. Además, dispone que las dependencias y entidades de los tres niveles de gobierno soliciten su opinión en la planeación, programación, ejecución, regulación y control de obras y actividades en materia forestal”, mencionó.

Precisó que esta toma de protesta es la renovación de un espacio plural donde convergen representantes de comunidades forestales, pueblos y comunidades indígenas, sectores académicos, profesional, industrial, sociedad civil, mujeres y jóvenes, junto con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Asimismo, informó que durante este nuevo periodo el Consejo trabajará de la mano con dos comités: el Comité Técnico Revisor de Estudios Forestales, encargado de emitir opiniones técnicas sobre el manejo, conservación, cambio de uso de suelo y aprovechamiento forestal; y el Comité Estatal de Protección Forestal, que coordina acciones de prevención, combate y atención de plagas y enfermedades a través de sus subcomités de Incendios Forestales y Sanidad Forestal.

“En el subcomité de incendio forestales, les aprovecho a decir que desde gobierno el estado tenemos 8 brigadas de incendios forestales más 3 brigadas que dio de alta de empleo temporal nuestro gobernador en la zona de concordia, entonces tenemos 11 brigadas de combatientes. Este esfuerzo conjunto nos permitirá alinear nuestras políticas y acciones con la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Sinaloa, y programas como el Programa de Manejo del Fuego y el Programa Fitosanitario de CONAFOR”, señaló.

Entre los temas que SEBIDES presentó se indagó sobre la propuesta de capacitar en materia de incendios forestales a los ejidos, municipios y cuerpos de seguridad pública, con el objetivo de mejorar su capacidad de respuesta ante este tipo de emergencias.

También se habló de la importancia de actualizar la Ley de Desarrollo Forestal del Estado de Sinaloa y su reglamento, así como de contar con un inventario estatal de suelos que permita una mejor planeación y gestión del territorio.

En cuanto a delitos ambientales, se puntualizó sobre la necesidad de establecer mecanismos de coordinación para enfrentar problemáticas como el tráfico de fauna silvestre, la tala ilegal de árboles y la producción de carbón. Un punto clave fue la quema de soca, que no solo ocurre en zonas serranas; en lo que va del año se han conformado 8 comités municipales en Ahome, Juan José Ríos, Guasave, Salvador Alvarado, Culiacán, Elota, Cosalá y Escuinapa. Finalmente, se propuso actualizar el directorio estatal de técnicos forestales en colaboración con el Colegio de Técnicos Forestales.