FGE y Gobierno de Cancún refuerzan coordinación interinstitucional en materia de procuración de justicia

El Fiscal General del Estado, Raciel López Salazar y la Presidenta Municipal Ana Paty Peralta, encabezaron la reunión del Grupo Centurión, en la que analizaron acciones para fortalecer la coordinación entre autoridades y continuar dando resultados positivos en materia de seguridad y procuración de justicia.

Durante el encuentro, los participantes destacaron la importancia de la confianza ciudadana como elemento clave para avanzar en la prevención y combate a los delitos. Asimismo, reconocieron el trabajo conjunto entre la Fiscalía General del Estado y el Ayuntamiento de Benito Juárez, lo que ha permitido una mejora significativa en la respuesta interinstitucional.

Uno de los resultados más relevantes presentados fue la disminución de más de 40 por ciento en robos a las tiendas de conveniencia, derivado del trabajo interinstitucional, operativos estratégicos y una mayor denuncia ciudadana, misma que se ha fortalecido con los resultados obtenidos en los últimos meses.

Además, destacaron que el portal de denuncia digital de la Fiscalía, ha funcionado de manera muy eficiente, facilitando a la población la presentación de denuncias de manera rápida y segura, sin necesidad de acudir inicialmente a las instalaciones de esta Representación Social.

La FGE y el Ayuntamiento reafirmaron su compromiso de seguir trabajando de manera coordinada y cercana a la gente, priorizando acciones que fortalezcan la seguridad, confianza y participación ciudadana.