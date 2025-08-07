Firman Mara Lezama y Marcelo Ebrard, primer Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar en Chetumal

Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar

En un día histórico para esta capital, la gobernadora Mara Lezama Espinosa y el secretario de Economía Marcelo Ebrard Casaubon firmaron el Convenio de Coordinación para la Implementación, Desarrollo y Operación del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar.

En la sede del Recinto Fiscalizado Estratégico, en el lugar donde operará este Polo, el secretario Marcelo Ebrard informó que por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum es Chetumal el primer lugar donde inician las visitas a los polos de desarrollo, con la presencia del equipo de la Secretaría de Economía que acompañará a las autoridades estatales y municipales en la consolidación de esta estrategia.

“Iniciamos aquí los trabajos, lo hacemos en serio y vamos a cumplir”, dijo el titular de la Secretaría de Economía, al augurar éxito a este proyecto que tiene en la Riviera Maya una zona de las más prósperas del país. Aseguró que con producir el 15% de lo que consume la Riviera Maya en insumos, Quintana Roo será una potencia económica.

La gobernadora Mara Lezama, ante empresarios, invitados, inversionistas, afirmó que este día marca el inicio de una esperanza largamente anhelada, que esta tierra donde inicia México vuelva a brillar con la fuerza que siempre ha tenido, que recupere el lugar que nunca debió perder en el desarrollo nacional.

“Hablar de este Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar en Chetumal es hablar de transformar vidas, familias, de jóvenes que sueñan con quedarse en su tierra, que no tengan que emigrar a otro lugar porque aquí no encontraron posibilidades para poder crecer. Es hablar de mujeres que levantan sus negocios, de productoras y productores que van a poder encontrar esas nuevas rutas para crecer. Es la oportunidad para muchas niñas y niños que crecerán sabiendo que esta ciudad tiene presente y tiene futuro” expresó la Gobernadora.

Dio énfasis al apoyo y respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, del secretario Ebrard, y al impulso de Quintana Roo al Plan México para favorecer la producción y el consumo nacional.

El titular de la SEDE, Paul Carrillo de Cáceres, dijo que entre los objetivos del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar es atraer inversiones, generar empleos y fortalecer las vocaciones productivas de la región.

Forma parte del primer paquete nacional de 15 polos, que priorizan sectores como energía eléctrica, agroindustria, industria textil, tecnologías de la información y comercio internacional.

Contará con estímulos fiscales federales, como la deducción inmediata del 100% en inversiones en activos fijos y un 25% adicional en capacitación e innovación, vigentes hasta 2030.

Se proyecta la creación de hasta 16 mil empleos formales en cinco años, beneficiando a más de 307 mil habitantes de los municipios de Othón P. Blanco, Bacalar y Calakmul, Campeche.

Atestiguaron esta firma la presidenta de Othón P. Blanco, Yensunni Martínez Hernández; el diputado Jorge Arturo Sanén Cervantes, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la XVIII Legislatura; el magistrado Heyden Cebada Rivas, presidente del Tribunal Superior de Justicia; Vidal Llerenas Morales, subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía; Carlos Alfonso Candelaria López, titular de los Corredores Económicos del Bienestar; el senador Eugenio Segura Vázquez, y Roberto Gottfried, director general de Potencia Industrial Taruk.