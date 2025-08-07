La Federación pone en marcha la Feria de Paz en tierra P’urhépecha

Instalación de la Feria de Paz en tierra P’urhépecha (Especial)

Paz y justicia — “La paz se construye desde el territorio, con justicia, salud, educación y dignidad”, destacó el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, quien como representante del Gobierno Federal encabezó en la instalación de la primera Feria de Paz en Michoacán, evento que forma parte del Plan de Justicia para el Pueblo P’urhépecha, como Eje de Atención a las Causas que Generan la Violencia, de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Arturo Medina, quien asistió en representación de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez a la localidad de Santa Fe de la Laguna, subrayó que esta Feria representa la presencia institucional constante, respetuosa y comprometida con las comunidades indígenas.

Durante el evento, se instalaron 30 módulos de atención interinstitucional junto con dos unidades médicas móviles, una de ellas especializada en mastografía, también una cancha y un planetario inflables para el desarrollo de actividades culturales, científicas y recreativas.

Niños y niñas de la comunidad de Santa Fe de la Laguna estuvieron presentes en el inicio de la Feria de Paz (Especial)

Participaron 20 dependencias federales y estatales que ofrecieron consultas médicas, vacunación, asesoría jurídica, trámites de identidad, orientación educativa, entrega de alimentos, prevención de adicciones y talleres comunitarios.

El funcionario destacó que el compromiso de la Federación es brindar acompañamiento territorial permanente en la región P’urhépecha para avanzar hacia una paz con justicia y participación comunitaria.

Durante la inauguración se llevó a cabo una ceremonia tradicional y la entrega simbólica del lábaro patrio a la Guardia Comunitaria, como reconocimiento a la dignidad, historia y resistencia del Pueblo P’urhépecha.

En la inauguración estuvieron presentes por la autoridad comunal de Santa Fe de la Laguna el jefe de Tenencia propietario, José Antonio Gaspar; el jefe de Tenencia suplente, José Adán Cuiriz; el juez tradicional, Wilibaldo Medina; el comisario de Bienes Comunales, José Leonor Gabriel; el coordinador general, José Alfonso Hernández, y la coordinadora suplente, Mónica Elisa Ramos.

También asistieron el titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Froylán Enciso, y el encargado de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, Óscar Banda.

