Policía poblana fortalece seguridad mediante patrullajes en municipios

Por Mateo Reyes
Operativo Vacaciones Seguras de Verano

Como parte del “Operativo Vacaciones Seguras de Verano”, en Puebla, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), con el apoyo de autoridades federales y municipales, ha realizado la detención de 163 personas, esto del 21 de julio al 6 de agosto.

Asimismo, se recuperaron 104 vehículos con reporte de robo y se aseguraron 27 unidades más ya que estaban relacionadas con actos delictivos.

Por esto, la Policía estatal realizó patrullajes por aire y tierra en municipios como Tepeaca, Acatzingo, Cuapiaxtla de Madero, Tecamachalco, Palmar de Bravo, Izúcar de Matamoros, Tepeojuma y Chietla, que permitieron inspeccionar 332 vehículos y 133 motocicletas.

El propósito de esta implementación de la SSP, en coordinación con la Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional (GN) y policías municipales, tienen el objetivo de construir más entornos de paz y generar tranquilidad para la ciudadanía.

