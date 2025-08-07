Quintana Roo es el primer estado en sumarse al Plan México

Mara Lezama

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa enfatizó que con la reciente visita del secretario de Economía Marcelo Ebrard, Quintana Roo se convirtió en el primer estado del país en sumarse al Plan México que impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer el consumo y la economía nacional.

Al hacer un resumen de esta gira de trabajo, durante el programa “La Voz del Pueblo”, la titular del Ejecutivo aseveró que traerá resultados para el sur del Estado, principalmente para hombres y mujeres, con más empleos formales y mejor pagados.

Con la firma del convenio de coordinación para la apertura y operación del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar en Chetumal, el sector empresarial tendrá mayores oportunidades para incrementar su producción y crecer en sus negocios.

El distintivo “Hecho en México”, permitirá que productoras y productores quintanarroenses puedan comercializar y exportar la producción local, con garantía de calidad y con certificación de origen.

Mara Lezama añadió que esta gira de trabajo tendrá continuidad para consolidar los proyectos, procurando así que la prosperidad compartida impulse el sur del estado, cerrando brechas de desigualdad entre el norte y el sur.

Además de darle respuesta a los mensajes que las y los quintanarroenses le hacen llegar a través de las redes sociales, la gobernadora Mara Lezama informó en el programa de este jueves que el sargazo ya está incluido en la Carta Nacional Pesquera como recurso pesquero y su recolección está regulada.

Ahora, este pasivo se convertirá en un activo, luego de las gestiones del Gobierno del Estado ante la SEMARNAT. Ahora se trabajará en la definición de cómo será recolectado sin afectar otros recursos pesqueros. La utilización más factible, por el momento, es para la producción de biocombustible.

Entre otros temas, la titular del Ejecutivo dio a conocer que ya se presentó al Congreso del Estado la Ley de Protección Animal, con el apoyo de la asociación “Dejando Huella”, por lo que no se permitirá ningún acto de crueldad animal.

Ante la temporada de lluvias y ciclones, la Gobernadora exhortó a la población a estar informados por los canales oficiales. El Gobierno de Quintana Roo monitorea y vigila las condiciones climáticas para transmitirlo a la gente.

A las mujeres quintanarroenses les reiteró que las beneficiarias de las tarjetas “Mujer es Poder” y “Mujer Quintana Roo” tienen un descuento del 10% en tiendas departamentales, como se ha informado oportunamente.

Informó que la próxima audiencia “La Voz del Pueblo” será el 13 de agosto en José María Morelos, por lo que invitó a todas y todos los habitantes estar pendientes, asistir y expresar sus necesidades, porque en este gobierno, la voz del pueblo sí se escucha.