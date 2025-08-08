El programa Uniformes, Calzado Deportivo y Útiles registra un avance exitoso

Programa Uniformes, Calzado Deportivo y Útiles (Especial/Especial)

Respecto a lo que lleva del año 2025 el programa de Uniformes, Calzado Deportivo y Útiles ha registrado un considerable avance, pues según informes de la secretaría de Educación Pública y Cultura se ha entregado 135 mil 431 uniformes, lo que representa un 14.06% del canje total; 64 mil 323 útiles escolares, representando 13.35% y 7 mil 592 pares de calzado deportivo siendo un 10.71% del total. El programa es parte de la política educativa y de apoyo a la economía familiar y establece el compromiso del Gobernador Rubén Rocha Moya.

Gloria Himelda Félix, secretaria de Educación Pública, menciona que la matrícula a atender es de aproximadamente 482 mil alumnos de preescolar, primaria y secundaria. El programa entrega a los alumnos dos uniformes, un paquete de útiles escolares y un par de calzado deportivo.

De igual manera, se invita a padres de familia a prepararse con tiempo y forma antes del periodo escolar, se puede asistir a los 880 puntos de canje autorizados en los 20 municipios del estado, cumpliendo con las fechas de entrega estipuladas por orden alfabético y los requisitos para el canje.

La Crónica de Hoy/2025/Programa Uniformes, Calzado Deportivo y Útiles