En Sinaloa, Ivo genera intensas lluvias y afectaciones en el sur del estado

El gobierno de Sinaloa mantiene activo protocolos de monitoreo, prevención y auxilio durante la temporada de lluvias y ciclones, Así lo informó el director del Instituto Estatal de Protección Civil, Roy Navarrete Cuevas durante conferencia de prensa.

A las 9:00 de la mañana de este viernes, la Tormenta Tropical Ivo se localizaba a 245 km al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos sostenidos de 95 km/h y rachas de hasta 110 km/h. Aunque este comienza a alejarse de las costas nacionales, su circulación mantiene el flujo de humedad hacia el estado, incrementando la probabilidad de lluvias fuertes en diversas regiones del estado.

Asimismo, los modelos actuales confirman que Ivo se mantendrá como tormenta tropical, comenzando su debilitamiento gradual a partir del sábado.

Navarrete Cuevas indicó que, este jueves se registraron lluvias intensas en al menos 15 municipios, con afectaciones en Mazatlán, donde se contabilizaron 76 reportes por incidentes relacionados con las lluvias, 127 personas evacuadas y trasladadas por autoridades de los tres órdenes de gobierno, 24 colonias afectadas, 7 cierres viales temporales y el desbordamiento de 10 canales pluviales. De manera preventiva, se activó un refugio temporal en el Instituto Cultural de Occidente.

“Estuvimos trabajando en labores de auxilio los tres órdenes de gobierno, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, Policía Estatal, Cruz Roja, Protección Civil, Bomberos y grupos voluntarios. Gracias a esta coordinación, no se registraron personas lesionadas ni fallecidas y el ayuntamiento de Mazatlán abrió, en el Instituto Cultural de Occidente, como un refugio temporal de manera preventiva, ante quienes pudieran resultar afectos por las lluvias”, precisó Navarrete Cuevas.

Asimismo, se reportaron fallas en el suministro eléctrico de El Fuerte y Badiraguato, atendidas de manera oportuna por la Comisión Federal de Electricidad.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante el fin de semana se espera un patrón de lluvias generalizadas en el estado. Se pronostican lluvias intensas (75 a 150 mm) en Badiraguato; muy fuertes (50 a 75 mm) en El Fuerte, Choix, Sinaloa Municipio, Culiacán, Cosalá, San Ignacio, Concordia, El Rosario y Escuinapa; fuertes (25 a 50 mm) en Guasave, Salvador Alvarado, Angostura, Navolato, Eldorado, La Reforma y Mazatlán; y moderadas (5 a 25 mm) en Ahome y Juan José Ríos. Estas precipitaciones estarán influenciadas por la persistencia de canales de baja presión en la Sierra Madre Occidental, el Monzón Mexicano y el remanente de humedad generado por Ivo.