Implementan acciones para proteger cultivos de frijol y maíz en Zacatecas

Brotes de chapulín Zacatecas

En un esfuerzo coordinado para salvaguardar la producción de frijol y maíz, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a través del Senasica, ha implementado un plan de acción para combatir brotes de chapulín en siete municipios de Zacatecas desde el pasado 30 de junio.

Para prevenir daños a los cultivos, se formaron brigadas con productores de la región y especialistas fitosanitarios del Senasica. Estas brigadas ofrecen control, capacitación, asistencia técnica y acompañamiento, bajo la coordinación del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Zacatecas.

Los municipios donde se han implementado estas medidas son:

Villanueva

Guadalupe

Fresnillo

Jerez

Jiménez del Teul

Valparaíso

Con una inversión de 500 mil pesos, provenientes del fondo de contingencia del Proyecto Manejo Fitosanitario de Cultivos Básicos, se adquirieron los insumos esenciales para el combate de la plaga. Estas acciones están enfocadas estratégicamente en las zonas más importantes para la producción de estos dos granos.

Para asegurar la efectividad del programa, el Senasica comenzó el 4 de agosto una serie de visitas técnicas y de supervisión para verificar la correcta aplicación de las medidas.

Estas acciones son clave para contener la proliferación del chapulín y minimizar su impacto en los cultivos básicos, mediante un sistema sólido, científico y preventivo que responda a los retos actuales y futuros en materia de sanidad vegetal.