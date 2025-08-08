El coordinador general jurídico del gobierno de Nayarit, José Gabriel Camarena Morales explica el FAN

Creado para brindar certeza a y pensiones seguras, el Fondo de Ahorro Nayarit (FAN), se constituye como un nuevo modelo de cuentas individuales que finalmente otorga seguridad y viabilidad financiera a las jubilaciones de los trabajadores al servicio de dicho estado.

El l Coordinador General Jurídico del Gobierno de Nayarit, José Gabriel Camarena Morales, explicó que el FAN permite que cada servidor público cuente con una cuenta individual de ahorro para el retiro, brindando certidumbre y transparencia al manejo de los recursos.

Es un instrumento que da certeza y seguridad a quienes nunca habían sabido cuánto dinero habían logrado ahorrar durante su vida laboral.

Camarena Morales, quien ha sido una de las figuras clave en la creación y operación de este instrumento, recalca que el objetivo es garantizar el retiro digno de miles de trabajadores del estado.

Con esta iniciativa, el Gobierno del Estado marca un parteaguas en la administración de pensiones, al ofrecer un esquema sostenible que evita los vacíos presupuestales del pasado.

“Por primera vez, las y los trabajadores del estado tienen la certeza de que su dinero está seguro, intocable y dirigido exclusivamente a proteger su futuro”, ha señalado Camarena Morales en diversas intervenciones públicas.

Este modelo no solo responde a una necesidad histórica, sino que representa una apuesta estratégica por la responsabilidad financiera a largo plazo, reforzando la narrativa de un gobierno comprometido con la justicia social desde las estructuras legales, detalla

Su papel como arquitecto jurídico del fondo le ha valido al funcionario estatal, el reconocimiento dentro y fuera del estado, especialmente por su capacidad de traducir conceptos técnicos en beneficios sociales tangibles.

El FAN, que cuenta con el respaldo administrativo de AFORE XXI y la vigilancia de la CONSAR, ya está obteniendo resultados sobresalientes en favor de los trabajadores nayaritas como son los rendimientos anualizados al mes de febrero que alcanzaron el 12.3%, tasa por encima de otros instrumentos de ahorro.

Dichos rendimientos se reflejan directamente en los saldos de las cuentas individuales de cada uno de sus afiliados, sumando a su tranquilidad financiera.