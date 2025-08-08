Operativo en Morelos da como resultado el rescate de un niño de cinco años

Menor rescatado

Mediante un operativo, autoridades de Morelos rescataron en Jantetelco a un menor de cinco años que fue secuestrado el miércoles pasado de Cuautla.

Edgar Maldonado, el Fiscal General, dio instrucciones precisas para que la Fiscalía de Delitos de Alto Impacto (FIDAI) rescatara al menor en el poblado de Tenango, donde la mañana de este viernes se desplegó un operativo donde se detuvieron a dos personas.

Los datos preliminares indican que que niño fue privado de su libertad por un grupo delictivo, el cual exigía que el padre de la victima se entregara a la organización criminal o de lo contraria atentarían contra la vida del menor.

Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público especializado.