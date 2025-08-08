Puerto Norte de Tamaulipas, una realidad gracias a inversión estatal en obra pública

Puerto Norte

Tras el arranque de operaciones del Puerto Norte de Matamoros, encabezado por el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, a través de la Secretaría de Obras Públicas (SOP) se informa que se ha ejercido una inversión superior a 206 millones de pesos, durante los años 2023 y 2024.

El titular de la SOP, Pedro Cepeda Anaya, indicó que estos recursos se destinaron a obras fundamentales como la construcción de vialidades internas, vialidad norte, cercos y bardas perimetrales, estudios técnicos, rehabilitación del sistema de señalización, así como la instalación de boyas y balizas de enfilamiento, para poder garantizar operaciones marítimas seguras.

Asimismo, se precisó que para esta año, Tamaulipas contempla una inversión pública adicional cercana a los 190 millones de pesos para continuar fortaleciendo el puerto con la construcción de un tanque de almacenamiento de agua, caminos de servicio, el Centro de Control Marítimo y la rehabilitación del área del faro.