Rocha Moya garantiza abasto de medicamento en el estado

Rocha Moya

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya indicó que gracias a la coordinación con al Federación, el estado ya cuenta con un abasto del 80-90% de las claves de medicamentos del programa IMMS Bienestar y que próximamente se iniciará con la distribución de los mismos, buscando garantizar el derecho de la salud de todos los pobladores.

Asimismo, afirmó que han llegado a la entidad ciertas claves de medicamentos, incluidos oncológicos, los cuales serán distribuidos en estos días a centros de salud y hospitales del IMSS Bienestar.

“Ya tenemos el abasto ya está en Sinaloa hay que distribuirlo. Vamos a tener muy pronto entre el 80 y 90% de las claves”, expresó.

También reafirmó el compromiso del Gobierno Federal para la construcción de un nuevo hospital en Guamúchil.

“Ya la presidenta lo comprometió y viene dentro de los compromisos y los programas que nos planteaba, cuando se van a empezar a construir, los procesos de licitación y eso, ya está Guamúchil incluido para la construcción del nuevo hospital”, finalizó.