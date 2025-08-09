Titular de transparencia en Sinaloa, nominado en concurso nacional de rendición de cuentas

Víctor Manuel Gallardo Barraza

El Jefe del Departamento de Ética e Integridad, de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas de Sinaloa, Víctor Manuel Gallardo Barraza, fue nominado como uno de los cinco finalistas del concurso nacional “Íconos de la Integridad: Rendición de Cuentas 2025″, organizado por Accountability Lab México.

El ganador de este concurso se dará a conocer el 4 de septiembre durante un evento en la Ciudad de México, cuyo propósito es nombrar y celebrar a servidores públicos que modelan y trabajan con integridad dentro del servicio público.

La campaña liderada por Accountability Lab, que tiene presencia en 13 países del mundo, se ha desarrollado desde 2014 en países como Nepal, Mali, Pakistán, Liberia y ahora en México.

Gallardo Barraza tiene una trayectoria de 50 años en servicio púbico, 15 de ellos en dependencias del Gobierno Federal y 35 años, en el ámbito estatal, motivo por el cual recibió recientemente un reconocimiento de parte de sus compañeros de trabajo de la Coordinación de Control, Evaluación y Vinculación, de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa, por ser un ejemplo de honestidad en su larga trayectoria profesional de cinco décadas, que inició justamente en 1975, al egresar de la Escuela de Contaduría Pública de la UAS.

“Este concurso me ha motivado mucho en virtud de que precisamente tengo esa responsabilidad como Jefe del Departamento de Ética e Integridad, de trabajar en cumplir con uno de los acuerdos que la ONU aprobó, y que son obligatorios, que es la integración y funcionamiento de los Comités de Ética en la Administración Pública, ésa es mi función”, expresó.