Graciela Domínguez rinde su primer informe: “Por el bien de todos, primero los pobres”

Se organizó la presentación del primer informe de labores de Graciela Domínguez Nava, diputada federal, junto con el gobernador Rubén Rocha Moya, donde se abordó diversos temas, sin embargo, se destacó la importancia del trabajo de los legisladores federales, al aprobar leyes que se convierten en beneficio de la población. Un ejemplo de dichas leyes es el haber elevado a grado constitucional los programas sociales.

“Nosotros tenemos un lema que dice Por el bien de todos, primero los pobres, y que en cada acción de nosotros debe reflejarse eso, si mejoramos la educación, debe estar reflejada en el servicio precisamente de los pobres, si mejoramos la salud es para atender justamente a los pobres que no han tenido la atención debida, si mejoramos cada área de la vida, es para atender a los pobres”, mencionó.

De igual manera subrayó la importancia del Poder Legislativo, pues es ahí donde radica la creación de estos programas sociales y donde se convierten en derechos definitivos, mejorando la calidad de vida y condiciones de pobreza de la población.

“Nosotros decimos, y no podemos apartarnos de ello, por el bien de todos, primero los pobres, y cómo se puede comprobar que la Cuarta Transformación es congruente con ello, pues las diputadas, los diputados, las senadoras y los senadores lo han hecho, y el presidente Andrés Manuel López Obrador que empezó con los programas, y ahora la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que continúa con los programas”, añadió.

Rocha Moya añadió informes sobre el avance del levantamiento de un padrón de viviendas que resultaron afectadas a las intensas lluvias registradas y que ocasionaron inundaciones en Mazatlán este jueves y viernes, mencionando que a las familias afectadas se les dará un apoyo económico para poder reponer mobiliario que se haya perdido.

“Seguimos atentos de ustedes, por ejemplo presidenta municipal -Estrella Palacios- antier nos cayó una fuerte agua, y yo no lo pongo las cruces al agua, que venga el agua, pero si se inundan nosotros los vamos a apoyar, ya estamos levantando, ya llevamos la relación de las personas que se les metió el agua a su casa y no voy a esperar ni voy a mandar pedir dinero, ni cosas para apoyarlos, dos días después de que me entreguen la lista vamos a venir a entregarles un cheque en sus manos y algunas ayudas materiales”, dijo.

Consecuentemente, la funcionaria aprovechó para agradecer la asistencia del gobernador, destacando que el mandatario cuenta con todo el respaldo de los diputados federales para superar la situación de inseguridad de Sinaloa.

“Señor gobernador, Sinaloa pasa por una situación de violencia e inseguridad difícil, ya lo dije, pero quiero concluir reiterando mi convicción que usted y la presidenta hacen todo por combatirla, reconociéndoles su congruencia y su desempeño. Los sinaloenses estamos convocados a contribuir para superar dicha situación, le reconozco y me comprometo, sé del humanismo que le distingue, como sé de su buen corazón, lo afirmo por lo que veo ahora, sino desde que usted fue mi maestro en la preparatoria, le recuerdo con admiración como mi maestro y ahora lo acompañó comprometidamente en los procesos de la Cuarta Transformación de Sinaloa y de México”, subrayó.

También se contó con la presencia de el secretario general de Gobierno, Feliciano Castro Meléndrez; el secretario de Administración y Finanzas, Joaquín Landeros Guicho; y como invitados especiales, los senadores de la República, Imelda Castro Castro y Enrique Inzunza Cázarez; y los presidentes municipales de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez; de Concordia, Oscar Zamudio; y de Escuinapa, Víctor Manuel Díaz Simental, así como diputadas y diputados federales y locales

