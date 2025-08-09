Incorporan ruta Culiacán-Altata al programa “Enamórate de Sinaloa”

Altata (Especial/Especial)

La Secretaría de Turismo de Sinaloa integrará la ruta Culiacán–Altata al programa “Enamórate de Sinaloa” este fin de semana, con el propósito de que turistas y locales disfruten de uno de los puertos más importantes del estado, que cuenta con un malecón de 1.3 kilómetros, hospedajes destacados y un corredor gastronómico especializado en mariscos.

Durante esta temporada los visitantes podrán conocer los atractivos del destino, una opción ideal para quienes buscan una combinación de naturaleza, gastronomía y aventura, mencionó la secretaria de Turismo estatal Mireya Sosa Osuna.

“Estamos muy contentos porque este fin de semana iniciamos con la ruta de Enamórate de Sinaloa de Culiacán a Altata, vamos a tener circuitos todos los fines de semana a partir de este domingo”, dijo.

De igual manera, Mireya Sosa se reunió en Altata con prestadores de servicios turísticos, de esta manera gestionar de mejor manera las necesidades y generar un plan de trabajo que destaque el destino.

“Tenemos una sorpresa para todos los viajeros del Enamórate de Sinaloa en Altata y es que todos los fines de semana de agosto y septiembre, además del recorrido de Culiacán a Altata, también se va a incluir un paseo en lancha para todos los viajeros, además de otro tipo de promociones. Altata tiene mucho que ofrecerle a los turistas, aquí los esperamos”, apuntó.

Este fin de semana también estarán disponibles las rutas a Badiraguato y Surutato (con salida desde Culiacán), a Mazatlán (desde Los Mochis, con paradas en Las Labradas y El Quelite) y a La Noria (con salida desde Mazatlán).

Para más información sobre las rutas del programa, se puede llamar al teléfono 6692-303163.

Sosa Osuna reiteró que, de la mano del gobernador Rubén Rocha Moya, desde la Sectur se trabaja de forma constante para hacer del turismo un motor de desarrollo y bienestar en la entidad.

La Crónica de Hoy/2025/Altata