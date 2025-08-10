Reconocen esfuerzos conjuntos en seguridad pública en Tijuana

Autoridades locales y representantes de diversas instituciones reconocieron los avances logrados en materia de seguridad pública Especial

En un acto celebrado este fin de semana, autoridades locales y representantes de diversas instituciones reconocieron los avances logrados en materia de seguridad pública gracias a la colaboración interinstitucional en Tijuana.

El evento reunió a mandos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, elementos de la Guardia Nacional, representantes del Ejército Mexicano, así como líderes comunitarios y funcionarios estatales. Durante la ceremonia, se destacó la importancia del trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno para enfrentar los retos que presenta la ciudad en temas de seguridad.

Los funcionarios municipales subrayaron que la estrategia conjunta ha permitido una mayor presencia en zonas prioritarias, así como una respuesta más rápida ante emergencias.

Asimismo, los representantes federales reconocieron el compromiso de las autoridades locales y la participación ciudadana como pilares fundamentales para fortalecer la seguridad.

Los resultados:

Reducción en ciertos índices delictivos en colonias previamente catalogadas como de alta incidencia.

Incremento en operativos preventivos y patrullajes coordinados.

Mayor confianza ciudadana reflejada en el aumento de denuncias anónimas.

El reconocimiento no solo celebró los logros alcanzados, sino que también reafirmó el compromiso de continuar fortaleciendo las estrategias de seguridad con enfoque en prevención, proximidad social y justicia.