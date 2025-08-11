Confiscan cerca de dos toneladas de metanfetamina y cocaína en la garita de Tijuana

1.9 toneladas de narcóticos incautados en la garita de Tijuana Escondidos tras de un doble fondo con cajas de cartón, había 1,174 kilos de metanfetamina y 724 kilos de cocaína

Este lunes fueron incautadas 1.9 toneladas de metanfetamina y cocaína durante una tarea de revisión a un tractocamión en la Garita Otay de Tijuana, en la que también se detuvo a una persona.

El operativo fue ejecutado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional.

A partir del empleo de rayos x, los efectivos captaron que las densidades de la carga que transportaba el vehículo no coincidían con los cuadros decorativos que, como el conductor alegaba, iban en uno de los compartimentos, por lo que se procedió a hacer una inspección del cargamento.

Durante la revisión, se hallaron escondidos tras de un doble fondo con cajas de cartón, 122 paquetes con aproximadamente 1,174 kilos de metanfetamina y 115 paquetes con 724 kilos de cocaína; por este motivo, el conductor de 54 años fue aprehendido, así como también fue asegurada la droga que iba al interior del tractocamión.

Se estima que esta incautación significa una pérdida económica para el crimen organizado de 477 millones de pesos.