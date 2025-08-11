Detienen en Sinaloa a cuatro integrantes de las FEA, grupo delictivo asociado a “Los Mayos”

Caen cuatro integrantes de las Fuerzas Especiales Avendaño Entre los detenidos, se encuentra “Chendo” quien opera como uno de los principales líderes logísticos de este grupo delictivo

En Los Mochis, Sinaloa, detuvieron este lunes a cuatro presuntos miembros del grupo delincuencial conocido como Fuerzas Especiales Avendaño (FEA), el cual está relacionado con la facción de “Los Mayos”.

En el operativo que derivó en esta captura, participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional.

Conforme a varias líneas de investigación, los agentes de seguridad localizaron la zona por la que se desplazaban dos de los integrantes del grupo, ubicada en la colonia Loma Dorada, en Los Mochis.

Al monitorearlos y dar con ellos, los efectivos comenzaron a seguir a dos vehículos de alta gama, en los cuales se trasladaban hombres que iban armados; en aras de salvaguardar a la población en derredor, los agentes les pidieron a estos que se detuvieran, motivo por el cual los vehículos bajo sospecha se dieron a la fuga, lo que derivó en una breve persecución en la carretera Culiacán – Los Mochis.

Al alcanzar a los automóviles, pedir que los sujetos descendieran y proceder a catearlos, los elementos de seguridad encontraron cuatro armas largas; un paquete envuelto en cinta canela con cocaína, además de cartuchos y cargadores; asimismo, se percataron que uno de los vehículos había sido reportado como robado.

Acorde a lo que han informado las autoridades, entre los detenidos se encuentra Jesús Miguel Avendaño Jiménez o Rosendo Avendaño, de 38 años, mejor identificado como “Chendo”, uno de los hombres a la cabeza de la logística y las operaciones de las FEA.

De igual forma, fueron capturados José Antonio García Rodríguez de 48 años, José Vizcarra Cervantes de 40 años y Jayson Ariel Tapia Cárdenas de 28 años.

Esta facción del grupo de “Los Mayos” está relacionado con la elaboración y trasiego de droga, lavado de dinero y homicidios de integrantes de grupos rivales.