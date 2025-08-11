El Congreso de Baja California nombra a su Primer Presidente de la Mesa Directiva de la Comunidad LGBT+

Primer Presidente de la Mesa Directiva de la Comunidad LGBT+

Jaime Eduardo Cantón Rocha, fue elegido por unanimidad como Presidente de Mesa Directiva del Congreso de Baja California, siendo el primer integrante de la comunidad LGBT+ en ocupar dicha encomienda en una legislatura local en todo el País.

La elección tuvo lugar en los primeros minutos del pasado jueves 1 de agosto, en la que se definió la mesa directiva la cual quedó integrada con mayoría mujeres y es presidida por un miembro de la comunidad LGBT+; cabe mencionar que en México, sólo en algunas legislaturas, se han implementado medidas para asegurar la participación de personas LGBT+, pero a pesar de los avances, la representación en los congresos locales sigue siendo un desafío.

Como diputado local, Jaime Cantón, representante del distrito 2 por Morena, ha enfocado su trabajo en la defensa de los derechos, en la que ha promovido leyes más inclusivas; la lucha por el derecho a la vivienda y la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales.

Trayectoria

El congresista local por Morena, con 30 años es un político originario de Mexicali, posee una sólida formación académica y una trayectoria destacada en el servicio público.

Es licenciado en Derecho con mención honorífica por la Universidad Autónoma de Baja California y a su vez es catedrático de Teoría del Estado en esta Universidad.

Ha ocupado espacios de liderazgo en la administración pública como Asesor de Fiscalización del Congreso del Estado, Asesor de la Presidenta Municipal de Mexicali, Secretario Particular de la Gobernadora de Baja California y Coordinador de Gabinete del Gobierno del Estado.