SICT conlcuye montaje de trabes del puente de Jojutla

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que ha concluído el montaje de trabes en la modernización del puente de Jojutla, en el estado de Morelos.

Esta obra contempla una inversión de 30 millones de pesos y genera 285 empleos y se prevé que concluya este año.

La nueva estructura tiene el objetivo de prevenir inundaciones para garantizar la seguridad de los habitantes de la zona conocida como “Los Muros” y es una vía utilizada por camiones de carga que se dirigen hacia la autopista Siglo XXI.

La seguridad de los transeúntes se garantizará por las trabes Aastho tipo IV, de 40 metros de longitud, que soportan un peso de 180 toneladas cada una.