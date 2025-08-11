SICT y Gobierno de Guerrero revisan proyectos de conectividad que impulsarán la economía del estado

Titular de la SICT y la gobernadora de Guerrero se reúnen para revisar proyectos de conectividad El encuentro se dio a propósito de la gestión de obras encaminadas al desarrollo infraestructural de carreteras y aeropuertos

Este lunes se reunieron en la Ciudad de México la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, y el secretario de Comunicaciones y Transportes Jesús Esteva Medina, con motivo de la gestión de obras encaminadas al desarrollo infraestructural de carreteras y aeropuertos.

En compañía del subsecretario de Infraestructura, Juan Carlos Fuentes Orrala, se hizo hincapié en materia de conectividad dentro de la región, la cual representa un tema clave en aras de impulsar el desarrollo social y económico del estado.

El gobierno de Guerrero promete que estos proyectos estratégicos constituirán un punto de inflexión en cuanto al enlace de caminos y vías en Guerrero. La gobernadora comentó que pronto habrá más información al respecto.