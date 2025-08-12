Grantizan distribución de libros de texto para niños de Sinaloa en el Ciclo Escolar 2025-2026

Gloria Himelda Félix Niebla, secretaria de Educación Pública y Cultura de Sinaloa garantiza la entrega de libros de texto gratuitos para este ciclo escolar

Este martes, Gloria Himelda Félix Niebla, secretaria de Educación Pública y Cultura de Sinaloa informó que acudió a verificar la recepción del 100 por ciento de los libros de texto gratuitos asignados por la CONALITEG para el próximo regreso a clases.

Para los niveles de Preescolar, Primaria y Secundaria, se entregaron 3 millones 531 608 títulos, de un total de 3 millones 711 mil 566, el resto correspondería a Telesecundaria, Educación Indígena y libros macrotipo y braille.

Hasta ahora han acudido a los almacenes de la SEPyC a recoger los paquetes, los directivos o supervisores de 139 jardines de niños, de mil 620 primarias y de 213 secundarias, y afirman que no habrá dificultad en entregar el resto en tiempo y forma para el inicio del nuevo ciclo escolar.

“Estamos garantizando que nuestra niñez tenga al alcance las herramientas necesarias para arrancar el Ciclo Escolar 2025-2026. Ya están recibiendo en todos los municipios del estado, a través de la estructura educativa, los libros de texto. Estamos listos para recibirlos, este primero de septiembre”, expresó la secretaria.