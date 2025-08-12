Instala Mara Lezama Comité Promotor de Inversiones para Quintana Roo

Comité Promotor de Inversiones

Al instalarse el Comité Promotor de Inversiones en Quintana Roo por la gobernadora Mara Lezama Espinosa y el coordinador de Corredores del Bienestar de la Secretaría de Economía, Carlos Alfonso Candelaria López, se informó que el portafolio de inversiones para la entidad contempla 24 proyectos registrados con más de 6 mil millones de dólares de inversión.

Este comité forma parte del Plan México 2024–2030 y tiene como objetivo fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y el sector empresarial para atraer inversiones productivas en sectores estratégicos que generen bienestar, empleos dignos y prosperidad compartida, especialmente en el sur del estado.

Ante la presencia de los integrantes, presidentes de cámaras y organizaciones empresariales de todo el estado, la gobernadora Mara Lezama destacó que “es un gran paso que puede cambiar el rumbo del sur de Quintana Roo, es un espacio donde se trabajará de la mano con el gobierno federal, con los municipios y, por supuesto, en los empresarios”.

“Estamos trabajando todos los días, el objetivo es la prosperidad compartida, que es una frase que escuchamos mucho, pero que verdaderamente el éxito turístico se derrame en todas las casas, los hogares y este Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar viene a ser fundamental para que esto suceda”, añadió Mara Lezama.

Asimismo, expresó que después de largos años de estar escuchando que haya un solo Quintana Roo, que el norte esté junto con el sur, que no existan dos Quintana Roo, “por primera vez está sucediendo, se están haciendo los enlaces, se está poniendo en el mapa una y otra vez a la capital. Y estoy 100 por ciento convencida que será, de verdad, un gran acierto, vamos a seguir trabajando, arrastrando el lápiz para que llegue esa inversión que tanto necesitamos en beneficio de la gente”, citó la titular del Ejecutivo.

Por otra parte, la gobernadora Mara Lezama afirmó que Quintana Roo también se suma a la estrategia promocional para el consumo de los productos nacionales y locales, porque lo Hecho en México y lo Hecho en Quintana Roo están bien hechos.

“Nos sumamos a la política pública que nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum y al Plan México, para impulsar el consumo nacional”, añadió Mara Lezama al agradecer, también, el apoyo del secretario de Economía Marcelo Ebrard, quien recientemente estuvo de gira en Chetumal.

El evento contó con la participación de Carlos Alfonso Candelaria López, Coordinador del Corredor del Bienestar, y Bárbara Botello Santibáñez, responsable del Plan de Marca Nacional Hecho en México, así como de José Antonio Arce y Escamilla, Titular de la Coordinación del Corredor Económico del Bienestar en la zona del Corredor Maya, con quienes se formalizó la instalación de este Comité.

Este nuevo órgano honorífico estará integrado por destacadas empresarias y empresarios de Quintana Roo, quienes aportarán su experiencia y visión para comunicar de manera directa las acciones y programas de la Secretaría de Economía, convocar reuniones estratégicas, dar seguimiento puntual a acuerdos y promover la inversión productiva con contenido nacional.

Ante todos ellos, Carlos Alfonso Candelaria López explicó que la instalación del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar de Chetumal es resultado del trabajo intenso de la gobernadora Mara Lezama y son parte de la estrategia para fortalecer la inversión nacional y extranjera.

Dijo que a nivel nacional el portafolio de inversión asciende actualmente a 298 mil 061 millones de dólares, con 2 mil proyectos en el país.

Por su parte, Bárbara Botello Santibáñez, responsable del Plan de Marca Nacional Hecho en México, explicó que esta marca de certificación reconoce los productos que se realizan en el país, ayuda a exportar. “Hecho en México” es para presumir todo lo que tenemos”, dijo.

Con esta instalación, Quintana Roo se suma a otros 13 estados que ya han implementado el Comité Promotor de Inversiones. La medida consolida a Chetumal como un punto clave para el desarrollo regional, con acceso preferente a incentivos fiscales, infraestructura estratégica y apoyo federal, marcando un nuevo capítulo para el crecimiento económico sostenible y con justicia social en la entidad.

El evento contó con la presencia de Paul Carrillo de Cáceres, Secretario de Desarrollo Económico de Quintana Roo, quien expuso los motivos de esta instalación; la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta de la Peña, y la Rectora de la Universidad Anáhuac Cancún, Yoani Paola Rodríguez Villegas.