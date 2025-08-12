Puebla refuerza estrategia de seguridad para disminuir el robo de hidrocarburos

Gobernador de Puebla se reune con representantes de Pemex

Alejandro Armenta, gobernador de Puebla, sostuvo una reunión con directivos de Pemex donde su gobierno fue reconocido por combatir el robo de hidrocarburos, un delito que durante años afectó gravemente al estado.

Aunque Puebla encabezó durante años la lista nacional en robo de hidrocarburos, ha logrado mejorar significativamente avanzando en su recuperación. Este resultado obedece a una política de seguridad enfocada en la coordinación con los tres órdenes de gobierno y al fortalecimiento del estado de derecho.

Según el Gerente de Responsabilidad Social de la petrolera, César Raúl Ojeda Zubieta, en solo ocho meses, Puebla ha recibido más apoyo de la dependencia que durante toda la administración anterior, y el presupuesto destinado al estado se ha triplicado. A esto se suma una nueva solicitud de recursos en pétreos y combustibles, que ya se encuentra en análisis para ser aprobada próximamente.

Durnate la misma reunión, a la cuál acudió también en representación de Pemex el secretario de Infraestructura, Manuel Contreras de los Santos, la paraestatal garantizó la entrega de 3 mil 500 toneladas de asfalto como apoyo inicial, además de gasolina y diésel, insumos que serán aplicados en obras de infraestructura en la capital y en los accesos estratégicos de la entidad.