Respalda Salomón Jara nombramiento de Pablo Gómez de cara a la Reforma Electoral

Salomón Jara

Salomón Jara Cruz, gobernador de Oaxaca, celebró el inicio del debate público en torno de una nueva reforma electoral federal y afirmó que Oaxaca será protagonista de este proceso, como sucedió con la reciente elección judicial. El mandatario se dijo satisfecho con el nombramiento de Pablo Gómez al frente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, y manifestó su respaldo hacia quien considera es un luchador social e impulsor de la democracia mexicana, confió en que guiará de la mejor manera los nuevos trabajos de cara a otro gran proceso popular de participación ciudadana: “Será el pueblo quien decida si la reforma entrará en vigor para el próximo proceso electoral o hasta 2030”, señaló el oaxaqueño.

El gobernador elogió a la presidenta Claudia Sheinbaum por su compromiso por recoger la opinión de los diferentes sectores del país. Detalló que, la Comisión Presidencial, desarrollará foros, debates y consultas en todo el país a partir del mes de octubre y, en enero próximo, se presentarán las conclusiones a la presidenta con lo cual se formaliza la presentación de la iniciativa ante el Congreso.

Mencionó que, entre los temas más importantes que se van a analizar para integrar la iniciativa presidencial, se encuentra la continuidad de los organismos públicos locales electorales, ya que se debe reducir el gasto y la burocracia en el sistema electoral. Asimismo, recalcó: “Será importante que se discuta la revisión del fuero para funcionarios y de mecanismos como las consultas populares y la revocación de mandato a fin de facilitar su activación”, enfatizó que todos podremos participar, comunidades y pueblos indígenas, organizaciones sociales, y académicos.