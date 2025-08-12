Rocha Moya supervisa construcción de secundaria en Valle Alto

Construcción de secundaria en Valle Alto

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya realizó un recorrido de supervisión por la obra de la Escuela Secundaria Técnica No. 101 de Valle Alto, la cual registra un avance y concluirá para febrero.

Los alumnos podrán reubicarse a este nuevo plantel ya que actualmente reciben sus clases en la Biblioteca “Gilberto Owen”.

Acompañado por el presidente municipal, Juan de Dios Gámez Mendívil; por el secretario de Obras Públicas, Raúl Francisco Montero Zamudio; y por el director del ISIFE, Hugo Echave Meneses, Rocha Moya fue recibido por el encargado del proyecto, Sergio Castro Angulo, quien le explicó los avances de esta obra, donde se invierten 65 millones 805 mil 339 pesos y que fue una de las primeras obras con las que se puso en marcha el Plan Sinaloa de Reactivación Económica a principios del año.

“Aquí estamos haciendo una secundaria, que es amplia, es grande porque este sector es muy populoso. Vamos a tener en esta escuela 18 aulas, vamos a tener talleres, laboratorios, biblioteca, zonas deportivas, canchita de futbol con pasto sintético, y esta gran techumbre”, expresó.

Precisó que este modelo se está replicando en la colonia Alturas del Sur, donde se lleva a cabo la construcción de una escuela similar, pero más chica debido a la matrícula de alumnos que recibirá, pero contará con los mismos anexos de talleres, bibliotecas y laboratorios.

“En febrero ya la vamos a inaugurar, vamos a traer a los chavos para que se metan aquí, y el ISIFE trabajará con la cancha y las áreas deportivas, pero ya los muchachos podrán venir a clases aquí”, mencionó.

Asimismo, informó sobre la planeación con la que hizo la secundaria, pues contará con un tipo de circuito vehicular para que los padres puedan dejar a sus hijos sin interrumpir el tráfico normal de este sector.

“Quiero decirles a los padres de familia que estamos haciendo esto exactamente cuando empezó la beca para los alumnos de secundaria, pues este apoyo ayuda para que no abandonen la escuela, que no deserten, por lo que es muy importante, porque esto ayuda a los papás, entonces los estoy invitando a que no dejen de tener a sus hijos en la escuela”, finalizó.