SSP de Puebla alerta sobre el riesgo por tramitar placas de circulación con “gestores”

La Secretaría de Seguridad Pública de Puebla alerta sobre los riesgos de tramitar placas de circulación mediante redes sociales con “gestores o coyotes”.
Gracias a reportes de ciudadanos, la Policía Estatal Cibernética ha detectado sitios que ofrecen tramitar placas de circulación de manera “ágil y a bajo costo”.
Por ello y a fin de evitar riesgos, la SSP exhorta a la población a tomar en cuenta lo siguiente:
- Realizar trámites en sitios oficiales y/o acudir a oficinas gubernamentales como la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración.
- Desconfiar de anuncios que ofrecen trámites rápidos y sin requisitos.
- Evitar proporcionar datos personales o realizar pagos por adelantado.
- Denunciar páginas de internet que ofrezcan este tipo de servicios.