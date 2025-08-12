SSP de Puebla alerta sobre el riesgo por tramitar placas de circulación con “gestores”

Placas (Margarito Pérez Retana)

La Secretaría de Seguridad Pública de Puebla alerta sobre los riesgos de tramitar placas de circulación mediante redes sociales con “gestores o coyotes”.

Gracias a reportes de ciudadanos, la Policía Estatal Cibernética ha detectado sitios que ofrecen tramitar placas de circulación de manera “ágil y a bajo costo”.

Por ello y a fin de evitar riesgos, la SSP exhorta a la población a tomar en cuenta lo siguiente: