Tecámac refuerza la cultura de protección civil tras actualización del Atlas de Riesgos 2025

Presentación de la actualización del nuevo Atlas de Riesgos del Estado de México

La presidenta municipal de Tecámac, Rosi Wong Romero, convocó a civil en el Estado de México tras la reciente actualización del Atlas de Riesgos 2025, que obliga a los 125 municipios a intensificar las acciones para prevenir y atender emergencias.

Recordó que desde la administración anterior, encabezada por la ahora senadora Mariela Gutiérrez Escalante, la protección civil se consideró un eje prioritario, implementando capacitación constante, mejor equipamiento para el personal, así como cursos dirigidos a empresas, escuelas y autoridades auxiliares.

“Estamos comprometidos en atender a la población en situaciones de emergencia, a mejorar la capacidad de respuesta y a hacerlo cada día mejor”, afirmó Wong Romero luego de la presentación del Atlas de Riesgos realizada en Tecámac por el secretario de Gobierno, Horacio Duarte.

Presentación de la actualización del nuevo Atlas de Riesgos del Estado de México

Además, reconoció el eficiente trabajo de Protección Civil y Bomberos ante los recientes aguaceros torrenciales, en los que han ayudado a evitar daños mayores en el municipio.

La alcaldesa reiteró el compromiso de su administración para promover la cultura de protección civil y destacó la utilidad del Atlas como herramienta para que la ciudadanía conozca las amenazas que pueden presentarse, tales como lluvias fuertes, incendios forestales, sismos, riesgos volcánicos, entre otros.

Con esta actualización, el Atlas incrementó de 44 a 131 los mapas de riesgo disponibles y amplió de 15 a 26 los fenómenos naturales monitoreados, fortaleciendo así la prevención y mitigación de riesgos en toda la entidad.