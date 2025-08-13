Anuncia Mara Lezama la digitalización de trámites en Catastro de José María Morelos, que agiliza y simplifica servicios

Mara Lezama pone en marcha la digitalización de trámites en Catastro de José María Morelos Asimismo, anunció el trabajo de fotogrametría para generar un mapa completo de la cartografía del municipio

La gobernadora Mara Lezama Espinosa puso en marcha en José María Morelos la Plataforma de Gestión Territorial del Gobierno del Estado para digitalizar todos los trámites catastrales y darle mayores facilidades a las y los habitantes de este municipio.

Acompañada del presidente municipal Erik Borges Yam, la titular del Ejecutivo explicó que en la vida real de las y los ciudadanos esto significa que trámites que antes tomaban días, semanas, a veces hasta meses, ahora serán digitales, sin filas, sin intermediarios, sin cochupos bajo la mesa y con total seguridad.

Asimismo, anunció que con un dron inició también el trabajo de fotogrametría para generar un mapa completo de la cartografía del municipio. “Vamos a tomar miles de fotos desde el aire y con ellas podremos generar un rompecabezas de alta calidad que nos permita identificar hacia dónde va creciendo la cabecera municipal” explicó Mara Lezama.

Añadió que esta información servirá para tomar las mejores decisiones sobre el crecimiento ordenado del municipio, pero principalmente para darle seguridad jurídica al patrimonio de las personas, que son prioridad en este gobierno diferente, humanista con corazón feminista.

“Podremos saber cuánto mide su propiedad, de quién es y qué podemos hacer con ella, cuáles están registradas, cuáles no, planificar obras y dotar de servicios con más eficacia”, dijo Mara Lezama.

La gobernadora de Quintana Roo destacó que esto es parte del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo, en el que se trabaja de la mano con los municipios. “El objetivo lo tenemos claro en esta nueva forma de gobernar, de la Cuarta Transformación: cerrar las brechas históricas, hacer justicia social, llevar la modernización a todas las comunidades, desde la cabecera municipal hasta la más alejada”, precisó la titular del Ejecutivo.

Finalmente, aseguró que así se fortalece a José María Morelos que merece servicios de primer nivel. “La transformación digital está aquí. Estamos trabajando 24/7 porque tu bienestar y el de tu familia, ¡claro que nos importa!"