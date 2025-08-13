Cuautla: Prisión preventiva a pareja por secuestro agravado de un menor

FIDAI

La Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI) obtuvo de un juez de control

Rosa Verónica “N” y Víctor Hugo “N”, imputados por la probable comisión del delito de secuestro agravado, en perjuicio de un niño de cinco años en el municipio de Cuautla, han sido sujetos a prisión preventiva, como medida cautelar contra. Esto luego de que la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI) obtuviera de un juez de control dicha orden.

Autoridades de la fiscalía informaron que será el próximo viernes 15 de agosto cuando se desahogará la audiencia de vinculación a proceso.

Sobre los hechos presuntivos del delito, el órgano jurisdiccional detalló que se suscitaron el pasado miércoles 6 de agosto del año en curso, cuando Rosa Verónica “N” y Víctor Hugo “N”, con engaños, privaron de su libertad a un niño, en el municipio de Cuautla. A decir de la oficialidad, las investigaciones realizadas por la unidad especializada de la FIDAI determinaron que la pareja presuntamente tenía en cautiverio al infante en un inmueble del poblado de Tenango, en Jantetelco.

En función de la información recabada, los agentes de investigación emprendieron un operativo y, el pasado viernes 8 de agosto, rescataron al niño al tiempo que detuvieron a Rosa Verónica “N” y Víctor Hugo “N”. Tras su captura, el MP especializado llevó a la pareja ante un juez que validó de legal su detención y determinó prisión preventiva.