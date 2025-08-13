Detienen en Chiapas a 65 policías por protección a criminales y tortura

Policías detenidos

La Secretaría de Seguridad de Chiapas detuvo este martes a seis policías del grupo de operaciones especiales “Pakal” después de aparecer en un video donde muestran como uno de los elementos tortura a un joven golpeandolo repetidas veces con una tabla. Esto ocurrió en el municipio de Chilón, al norte del estado.

Asimismo, los otros 59 fueron arrestados por tener presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

La Secretaría de Seguridad estatal informó sobre la detención de los agentes de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, el cual fue creado en diciembre para combatir a delincuentes que disputan el control de las rutas de tráfico de sustancias, armas y migrantes en la frontera entre México y Guatemala.

Esta agrupación cuenta con almenos media docena de denuncias por abuso de autoridad.