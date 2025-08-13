En Culiacán, detienen a 3 civiles; incautan vehículos, armas y cargadores en otras partes de Sinaloa

En Sinaloa, incautan vehículos, armas y cargadores Verona Hernández Valenzuela, vocera de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, habló de los distintos operativos que se pusieron en marcha

En el marco de la conferencia de la Vocería del Gobierno del Estado, Verona Hernández Valenzuela dio a conocer, en representación de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, que en Mazatlán se aseguró una motocicleta que se encontraba reportada como robada; en otro hecho, se confiscó un vehículo tipo sedán que igual contaba con un reporte de robo, así como un arma corta, 30 cartuchos útiles y dos cargadores.

De igual forma, se destacó la labor de desmantelamiento de cinco áreas, repartidas en los municipios de Culiacán, Mocorito y Cosalá, en las que se concentraban materiales destinados a la producción de drogas sintéticas, al igual que se desarmó un secadero de marihuana.

En Culiacán, por otro lado, efectivos militares se encargaron de incautar 491 cartuchos que fueron ubicados a partir de recorridos en la colonia Adolfo López Mateos; mientras tanto, en la colonia Los Pinos, se hizo la aprehensión de dos civiles, y se realizó el aseguramiento de un vehículo en cuyo interior se encontró un arma de fuego, un cargador, 14 cartuchos calibre 9 mm y cuatro teléfonos celulares.

A su vez, en la colonia Alturas del Sur, elementos de seguridad decomisaron una mochila con 30 cartuchos calibre.50, 19 cigarros de marihuana y cinco dosis de cristal, mientras que en la colonia Las Flores se detuvo a un civil por el delito de robo a comercio a una farmacia.

Hernández Valenzuela agregó que, durante monitoreos de vigilancia, se hallaron dos unidades abandonadas, las cuales resultaron haber sido reportadas como robadas; se trata de un vehículo marca Honda, línea BR-V de color blanco y un vehículo marca Peugeot, línea vagoneta de color blanco.

La vocera de Seguridad comentó que todo lo asegurado al igual que los detenidos fueron dispuestos ante la autoridad correspondiente para dar seguimiento a las investigaciones que procedan bajo la ley.