Concluye este viernes la inscripción de aspirantes a la Medalla al Mérito Civil Municipal de Tecámac

Tecámac está por cerrar el registro para los aspirantes a la Presea al Mérito Civil Municipal, distinción que se entrega desde 2019 a personas y organizaciones que han contribuido al desarrollo del municipio en diversos ámbitos. La convocatoria cierra este viernes 15 de agosto, y la entrega de medallas formará parte de las celebraciones por el bicentenario de la erección del municipio.

De acuerdo con la convocatoria, pueden participar personas físicas o morales, de forma individual o colectiva, en las siguientes categorías:

Mérito Científico y de Investigación “Heberto Castillo Martínez” .

. Mérito Artístico, de Letras y Cultura “Felipe Villanueva Gutiérrez” .

. Mérito Pedagógico y la Docencia “José Vasconcelos Calderón, Apóstol de la Educación” .

. Excelencia Académica “Niños Héroes de Chapultepec” .

. Trabajo a Favor de la Comunidad “Cruz Roja Mexicana” .

. Servicio Público Municipal “Don Germán Estévez López” .

. Fortalecimiento Municipal “General Lázaro Cárdenas del Río” .

. Impulso y Desarrollo Económico “Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles” .

. Cuidado y Preservación del Medio Ambiente “Reserva Ecológica Sierra Hermosa” .

. Igualdad y Equidad de Género “Juana Inés de Asbaje Ramírez de Santillana”.

El Consejo de Premiación será el encargado de evaluar las postulaciones y emitir la lista de ganadores, la cual se publicará a más tardar el martes 2 de septiembre en estrados oficiales.

Con esta edición, la Medalla al Mérito Civil Municipal reafirma su propósito de reconocer a quienes, con su trabajo, talento y compromiso, fortalecen el presente y futuro de Tecámac.