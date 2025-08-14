Concluye este viernes la inscripción de aspirantes a la Medalla al Mérito Civil Municipal de Tecámac

Tecámac está por cerrar el registro para los aspirantes a la Presea al Mérito Civil Municipal, distinción que se entrega desde 2019 a personas y organizaciones que han contribuido al desarrollo del municipio en diversos ámbitos. La convocatoria cierra este viernes 15 de agosto, y la entrega de medallas formará parte de las celebraciones por el bicentenario de la erección del municipio.
De acuerdo con la convocatoria, pueden participar personas físicas o morales, de forma individual o colectiva, en las siguientes categorías:
- Mérito Científico y de Investigación “Heberto Castillo Martínez”.
- Mérito Artístico, de Letras y Cultura “Felipe Villanueva Gutiérrez”.
- Mérito Pedagógico y la Docencia “José Vasconcelos Calderón, Apóstol de la Educación”.
- Excelencia Académica “Niños Héroes de Chapultepec”.
- Trabajo a Favor de la Comunidad “Cruz Roja Mexicana”.
- Servicio Público Municipal “Don Germán Estévez López”.
- Fortalecimiento Municipal “General Lázaro Cárdenas del Río”.
- Impulso y Desarrollo Económico “Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles”.
- Cuidado y Preservación del Medio Ambiente “Reserva Ecológica Sierra Hermosa”.
- Igualdad y Equidad de Género “Juana Inés de Asbaje Ramírez de Santillana”.
El Consejo de Premiación será el encargado de evaluar las postulaciones y emitir la lista de ganadores, la cual se publicará a más tardar el martes 2 de septiembre en estrados oficiales.
Con esta edición, la Medalla al Mérito Civil Municipal reafirma su propósito de reconocer a quienes, con su trabajo, talento y compromiso, fortalecen el presente y futuro de Tecámac.