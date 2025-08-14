Fortalecen Sheinbaum y Manolo proyectos para Coahuila

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, sostuvo una reunión con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional, donde revisaron proyectos estratégicos para impulsar el desarrollo económico, la seguridad y la infraestructura del estado.

“Agradezco a la Presidenta por recibirnos. Tuvimos una excelente reunión donde platicamos de las acciones que estamos llevando a cabo en seguridad, infraestructura y desarrollo económico. Revisamos también los detalles de un gran programa para los ganaderos del Estado. Seguimos trabajando en equipo para bien de Coahuila y México. Aquí vamos con todo pa’delante, a pasos de gigante”, expresó Jiménez Salinas.

Durante el encuentro, se abordaron temas prioritarios como la reactivación económica de la región centro, la situación de AHMSA, el impulso a la región carbonífera y el arranque del programa de empleo temporal en La Laguna. Asimismo, se acordó reforzar un programa ganadero que beneficiará a micro, pequeños y medianos productores, y fortalecer los operativos de seguridad en coordinación con el secretario federal Omar García Harfuch.

En materia de infraestructura, el gobernador destacó la modernización de la carretera Saltillo–Monclova, el desarrollo de un tren de carga y pasajeros, la construcción de la carretera a Derramadero y el proyecto del nuevo hospital del IMSS.

“Estos proyectos se realizarán en conjunto con el Gobierno de México para seguir atrayendo inversión, generando empleo y garantizando la seguridad y bienestar de las familias coahuilenses”, concluyó el mandatario estatal.