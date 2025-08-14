Morelia reduce hasta 60% los delitos de alto impacto en cuatro años: Alfonso Martínez

A la baja. Alfonso Martínez aseguró que los delitos de mayor impacto en la ciudad registraron una reducción de entre 30% y 60% en los últimos cuatro años.

En el marco de su Primer Informe de Gobierno del periodo 2024–2027, el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar presentó cifras que reflejan una transformación significativa en materia de seguridad pública en la capital michoacana. Según datos de la administración local, los delitos de mayor impacto han disminuido entre un 30% y un 60% en los últimos cuatro años.

Uno de los indicadores más relevantes es el de homicidios dolosos, que pasó de un promedio mensual de 42 casos en 2021 —año en que Martínez retomó el cargo— a solo 13 en 2025. Esta reducción representa más de una tercera parte y, según el edil, es resultado de una estrategia centrada en el fortalecimiento de la Policía de Morelia.

“Estamos apostándole a cuidar a quienes nos cuidan, a fortalecer y capacitar a nuestra policía para disminuir los delitos que se cometen en Morelia”, afirmó Martínez Alcázar durante la presentación del informe ante el Cabildo.

La corporación local ha logrado avances notables: es la primera del país en acreditar al 100% de sus elementos en exámenes de control y confianza, y tiene la facultad de recibir denuncias con el mismo valor legal que las fiscalías. Además, detiene en promedio a 1.5 presuntos delincuentes por día y mantiene una integración paritaria, con 50% mujeres y 50% hombres.

“Morelia demuestra que la construcción de la paz nace desde los municipios, nace desde lo local”, subrayó el alcalde, quien también destacó que la mejora en seguridad ha sido clave para el crecimiento en turismo, inversión y calidad de vida en la ciudad.

Martínez Alcázar agradeció el respaldo de la Guardia Nacional, el Ejército y el gobierno estatal, con quienes —dijo— existe una coordinación efectiva para enfrentar la delincuencia.

Este informe, correspondiente al periodo 2024–2025, marca el inicio del trienio 2024–2027, aunque representa el cuarto consecutivo dentro del actual ciclo de gobierno del alcalde.