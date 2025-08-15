Coahuila prepara el festival del rodeo en Saltillo

Gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas

Saltillo se prepara para vivir uno de los eventos más importantes del año. El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, junto al alcalde Javier Díaz González, presentó oficialmente el Rodeo Expo, Feria & Fest Saltillo 2025, que se celebrará del 17 al 19 de octubre.

Jiménez aseguró que este será “el mejor festival de rodeo de México”, destacando que la tradición vaquera está muy viva en el norte del país y que el evento atraerá visitantes de toda la región y del extranjero.

El festival incluirá competencias como el Rodeo Nacional de Barriles, el Super Bull y el Rodeo de las Estrellas, además de gastronomía con el Champion del Grill y Fuego en Familia, exposiciones ganaderas, actividades para niños y conciertos de artistas como La Arrolladora Banda Limón, Caballo Dorado y William Beckmann, quien se presentará por primera vez en México.

Las autoridades estiman que más de 60 mil personas asistirán, generando una derrama económica superior a los 40 millones de pesos para comercios, prestadores de servicios y el sector turístico local.

El gobernador resaltó que este evento también refleja la paz y seguridad que se vive en Coahuila, condiciones que permiten a las familias disfrutar de actividades de gran calidad y convivencia sana.