Conalep Puebla inicia ciclo escolar reforzando formación técnica y humanista

Conalep Puebla

En la ceremonia de apertura del ciclo escolar 2025-2026 en el plantel Oriental, el director general del Conalep Puebla, Juan Antonio Martínez Martínez, resaltó que la institución ofrece a sus estudiantes una educación inclusiva y de calidad, centrada en el desarrollo humano, habilidades prácticas y valores, para prepararlos ante los retos del mundo laboral actual.

Tras dar la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso, Martínez Martínez los animó a iniciar esta etapa con entusiasmo, disciplina y orgullo por pertenecer al Conalep, subrayando que al egresar se convertirán en agentes de cambio en áreas como ciencia, tecnología, industria, deportes y artes.

Como parte de las acciones para mejorar el aprendizaje, el director general entregó 150 pupitres y 6 pizarrones a la comunidad estudiantil, reforzando así las condiciones para un desempeño académico óptimo.

Por su parte, José Sánchez Manzano, director del Plantel Oriental, recordó que este centro educativo, ubicado en el complejo de la Industria Militar, es el más reciente de la entidad, inaugurado en 2024, y exhortó a los estudiantes a aprovechar las oportunidades que ofrece el sistema y demostrar su talento.

Durante el evento, alumnos de tercer semestre de las carreras de Informática y Administración presentaron sus proyectos de emprendimiento desarrollados en el semestre anterior, entre ellos: Rincón de las Suculentas, dedicado a la venta de plantas; Industrex, para el diseño de páginas web; Baby’s Poleras, con playeras personalizadas; y Apex Digital, enfocado en desarrollo de software.

Con estas acciones, el Conalep Puebla refuerza su papel como institución pionera en la formación de profesionales técnicos con visión humanista, alineada con las políticas de la Nueva Escuela Mexicana y los principios impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Alejandro Armenta.