Operativos en Sinaloa dan como resultado el aseguramiento de vehículos, delincuentes y droga

Verona Hernández en conferencia de prensa

Durante los operativos de las autoridades del Grupo Interinstitucional, se logró la recuperación de 20 vehículos, la mayoría con reporte de robo, así como la detención de 15 personas, en acciones implementadas en Culiacán, Navolato, Ahome y Cosalá, así lo informo la vocera de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Verona Hernández Valenzuela.

Expuso que en Culiacán, derivado de la cumplimentación de dos Órdenes Técnicas de Investigación a igual número de inmuebles, autoridades aseguraron 6 vehículos, además de un fusil AR-15, cargadores y presunta mariguana.

En otros operativos, se localizaron siete unidades con reporte de robo, siendo una de ellas, una motocicleta. Hernández Valenzuela destacó también la detención de 6 personas en la colonia Loma de Rodriguera, en donde además, se aseguraron armas largas, cortas, chalecos y demás objetos de delito.

En la sindicatura de El Tamarindo, un hombre fue detenido a quien se le aseguraron armas largas, cargadores y equipo táctico.

En Navolato fueron detenidos cuatro presuntos delincuentes asegurándoles un vehículo, armamento, equipo táctico y presunta mariguana.

En el municipio de Ahome, se detuvieron a más delincuentes a quienes se les aseguraron armas largas, municiones y vehículos.

Finalmente, añadió que los operativos para la localización y desactivación de laboratorios clandestinos continúan, ahora en los municipios de Culiacán y Cosalá.