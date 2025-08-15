Rocha Moya entrega jubilaciones a trabajadores del Colegio de Bachilleres del esatdo

Entrega de jubilaciones a personal educativo

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya entregó jubilaciones a 55 docentes, administrativos y personal de apoyo del Colegio de Bachilleres (COBAES) que durante 25 años y hasta 40 años trabajaron para esta institución educativa.

Acompañado del director general de COBAES, Santiago Inzunza Cázarez y Ricardo Madrid Uriarte, secretario general del SNTE Sección 53, el mandatario estatal reconoció y agradeció la labor, dedicación y esfuerzo de todos los trabajadores y maestros a favor de la educación en el estado y el país necesita, contribuyendo a construir sociedades más humanas.

“Para una sociedad moderna necesitamos que la educación cada vez sea de mayor calidad y COBAES es una institución emérita que ha formado muchas generaciones desde septiembre de 1981”, expresó Rocha Moya.

Asimismo, resaltó que en lo que va de su administración, se ha buscado apoyar a personal educativo con basificaciones, aumentos salariales y se han pagado la devolución del fondo de vivienda a más de 8 mil trabajadores.

“La certeza laboral te conduce a tener una vejez autónoma y esa autonomía se gana con la garantía de que hiciste una carrera laboral certera y que concluiste y vives bien”, mencionó.

Por su parte, el director de COBAES, expuso que con ayuda del gobierno estatal se ha impulsado certeza laboral para los trabajadores con la rezonificación salarial, recategorización de 512 docentes, basificaciones y regularización de horas base, entre otros. “En esta administración del gobernador Rubén Rocha, los trabajadores de COBAES están viviendo uno de sus mejores momentos, en el gobernador del estado tienen los trabajadores de la educación y los trabajadores de COBAES un gran aliado” dijo Inzunza Cázarez.

“Colegio de Bachilleres hoy está muy honrado, a casi 44 años de haber surgido, de haber formado muchos ciudadanos y ciudadanas que le han dado la oportunidad de hacer grande al estado de Sinaloa, por ello felicidades a ustedes”, destacó el líder del SNTE 53 Ricardo Madrid.